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  3. 18 Mart 2020 14:15

Ronaldo koronadan kaçtı depreme yakalandı!

Tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüs, Avrupa'da en çok İtalya'yı vurmuştu. 1000'den fazla ölümün gerçekleştiği Çizme'de futbol askıya alınırken, Juventus'ta forma giyen dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, Madeira'daki adasında kendisini karantinaya almıştı

Ronaldo koronadan kaçtı depreme yakalandı!

İtalya Serie A devi Juventus'un süperstarı Ronaldo koronavirüsten dolayı İtalya'dan ayrılarak kendisini Madeira'da bir adada izole etmişti.

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Ronaldo koronadan kaçtı depreme yakalandı!

Foxsports'un aktardığı bilgilere göre, annesi Dolores'in de felç geçirmesinin ardından koronavirüs tehlikesini de göz önünde bulundurarak adaya yerleşen Ronaldo, beklenmedik bir olayla karşı karşıya geldi.

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Ronaldo koronadan kaçtı depreme yakalandı!

Geçtiğimiz hafta adada 5.2 şiddetinde deprem meydana gelirken, bu kez 3.8 büyüklüğünde bir sarsıntı hissedildi.

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Ronaldo koronadan kaçtı depreme yakalandı!

Dağlık olduğu bildirilen adada bazı kayaların yolları engellediği belirtilirken, herhangi bir can veya mal kaybının olmadığı ifade edildi. Kaynak: FotoMaç

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