Ronaldo, Messi ve Benzama'nın fit vücut sırrı ortaya çıktı
Dünya futbolunun efsaneleri Karim Benzema, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin fit vücut sırrı ortaya çıktı.
Yaşları 30'u aşmalarına rağmen formlarını koruyan hatta hala üst düzey futbolun en önemli yıldızları arasında kalan Karim Benzema, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin sırrı ortaya çıktı.
Yldız sporcuların en çok merak edilen fit vücut sırlarının büyük bölümü ağır antrenmanlardan ziyade beslenme düzenindeki başarılarına dayanıyor.
Hatta birçok yıldız sporcu bunun için beslenme uzmanlarıyla çalışarak, tamamen kendilerine özel hazırlanan plana noktası virgülüne kadar uyuyor.
Futbolcular arasında beslenmeye verilen önem son yıllarda iyiden iyiye artış gösterdi. Özellikle birkaç aydır yayınlanan 'Süperbesin' araştırmaları da futbolcular arasında yaygınlaşan beslenme alışkanlıklarını ortaya koydu. Futbolcular arasında moda haline gelen son besin ise 'deniz yosunu'