''Ronaldo Messi'den daha yardımsever''
Barcelona'da Lionel Messi ve Juventus'ta Cristiano Ronaldo oynama fırsatı bulan Arthur, Ronaldo'nun Messi'ye göre daha yardımsever cana yakın olduğunu söyledi.
Barcelona'da Lionel Messi ve Juventus'ta Cristiano Ronaldo oynama fırsatı bulan Arthur, Ronaldo'nun Messi'ye göre daha yardımsever cana yakın olduğunu söyledi.
Atrhur'un açıklamaları şöyle; "Her şeyin ötesinde onlar şampiyon sonuçta. Her zaman oyunun başlangıcından bitişine kadar tam konsantreler, bu açıdan farksızlar."
"3 gol kaydettiyseler hemen 4. golü düşünüyorlar. Asla oyundan kopmuyorlar. Hem etkileyici hem de motive edici, çünkü seni daha iyi olmaya itiyorlar"