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  3. 13 Aralık 2020 23:10

''Ronaldo Messi'den daha yardımsever''

Barcelona'da Lionel Messi ve Juventus'ta Cristiano Ronaldo oynama fırsatı bulan Arthur, Ronaldo'nun Messi'ye göre daha yardımsever cana yakın olduğunu söyledi.

''Ronaldo Messi'den daha yardımsever''

Barcelona'da Lionel Messi ve Juventus'ta Cristiano Ronaldo oynama fırsatı bulan Arthur, Ronaldo'nun Messi'ye göre daha yardımsever cana yakın olduğunu söyledi.

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''Ronaldo Messi'den daha yardımsever''

Atrhur'un açıklamaları şöyle; "Her şeyin ötesinde onlar şampiyon sonuçta. Her zaman oyunun başlangıcından bitişine kadar tam konsantreler, bu açıdan farksızlar."

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''Ronaldo Messi'den daha yardımsever''

"3 gol kaydettiyseler hemen 4. golü düşünüyorlar. Asla oyundan kopmuyorlar. Hem etkileyici hem de motive edici, çünkü seni daha iyi olmaya itiyorlar"

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''Ronaldo Messi'den daha yardımsever''

"Messi ile karşılaştırınca Ronaldo daha konuşkan ve ulaşılabilir durumda. Yardıma ihtiyacı olan arkadaşlarına sırtını dönmüyor. Onlara ilham oluyor"

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