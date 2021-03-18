Ronaldo'nun ''yeni adresi'' şaşırttı!
İtalya Serie A'da Juventus ile iki şampiyonluk kazanan ancak bu sezon zirvenin gerisinde kalan ancak son 3 sezonda Şampiyonlar Ligi'ne erken turlarda veda etmesinden ötürü mutsuz olduğu yönünde haberler çıkan Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
Geçtiğimiz günlerde Portekizli yıldızın Real Madrid'e dönmek istediği belirtilmişti.
Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane da konuyla ilgili; "Ronaldo Madrid'e dönebilir. Onu çok yakından tanıyoruz ancak şu anda Juventus'un oyuncusu ve sözleşmesine saygı duymak zorundayız. Gelecekte neler olacağını göreceğiz" şeklinde açıklama yapmıştı.
Real Madrid'e döneceği haberlerinin ardından Cristiano Ronaldo'nun ismini dünyaya duyurduğu Manchester United'a gideceği yönünde haber çıktı. İtalyan basınında yer alan haberde Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a gitmesinin Real Madrid'e gitmesinden daha büyük olasılığa sahip olduğu ifade edildi.
TuttoSport'un haberinde Ronaldo'yu gündeminde tutan Real Madrid'in önceliğinin genç yıldızlar Erling Haaland ve Kylian Mbappe olduğu, bu oyunculardan alınacak sonuç çerçevesinde ibrenin Ronaldo'ya dönebileceği belirtildi.