Ronaldo'nun ''yeni adresi'' şaşırttı!

Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane da konuyla ilgili; "Ronaldo Madrid'e dönebilir. Onu çok yakından tanıyoruz ancak şu anda Juventus'un oyuncusu ve sözleşmesine saygı duymak zorundayız. Gelecekte neler olacağını göreceğiz" şeklinde açıklama yapmıştı.