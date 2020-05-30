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  3. 30 Mayıs 2020 13:05

Ronaldo'yu geride bıraktı! İşte o liste

Forbes dergisi, son bir yıl hesaba katılarak yapılan araştırma sonucu dünyanın en çok kazanan sporcularını açıkladı.

Ronaldo'yu geride bıraktı! İşte o liste

Forbes dergisi, son bir yıl hesaba katılarak yapılan araştırma sonucu dünyanın en çok kazanan sporcularını açıkladı.

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Ronaldo'yu geride bıraktı! İşte o liste

Zirvede yer alan isim, futbolun iki önemli yıldızı Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'yu geçti...

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Ronaldo'yu geride bıraktı! İşte o liste

İsviçreli tenisçi Roger Federer, 106,3 milyon dolarlık geliriyle son bir yılda dünyanın en fazla kazanan sporcusu oldu. Kariyerinde iki olimpiyat madalyasının yanı sıra 20 grand slam şampiyonluğu bulunan 38 yaşındaki tenisçi, Forbes dergisinin hazırladığı listede ilk sırada yer aldı.

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Ronaldo'yu geride bıraktı! İşte o liste

Federer, son bir yıldaki 106,3 milyon dolarlık kazancıyla, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle futbolcu maaşlarında yapılan kesintilerin de etkisiyle, listenin zirvesine yerleşen ilk tenisçi oldu.

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