Rus gazeteciden çarpıcı Türkiye yorumu !
Rusya'nın günlük spor gazetesi Sport Express'ten Dmitriy Zelenov, Türkiye A Milli Takımı ile ilgili izlenimlerini anlattı..
Rusya'nın günlük spor gazetesi Sport Express'ten Dmitriy Zelenov, Türkiye A Milli Takımı ile ilgili izlenimlerini anlattı.
(Milliyet)
Rusya ile Türkiye arasında oynanan UEFA Uluslar Ligi maçını Trabzon Şenol Güneş Stadı'nda takip eden Rus gazeteci, yeni bir oluşum içersinde olan ay-yıldızlılarda dikkatini çeken unsurları aktardı.
A Milli Takımı değerlendiren Rus gazeteci Dmitriy Zelenov, "Türkiye denince akla tutkuyla futbol oynayan bir takım gelirdi."