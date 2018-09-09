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  3. 09 Eylül 2018 13:53

Rus gazeteciden çarpıcı Türkiye yorumu !

Rusya'nın günlük spor gazetesi Sport Express'ten Dmitriy Zelenov, Türkiye A Milli Takımı ile ilgili izlenimlerini anlattı..

Rus gazeteciden çarpıcı Türkiye yorumu !

Rusya'nın günlük spor gazetesi Sport Express'ten Dmitriy Zelenov, Türkiye A Milli Takımı ile ilgili izlenimlerini anlattı.
(Milliyet)

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Rus gazeteciden çarpıcı Türkiye yorumu !

Rusya ile Türkiye arasında oynanan UEFA Uluslar Ligi maçını Trabzon Şenol Güneş Stadı'nda takip eden Rus gazeteci, yeni bir oluşum içersinde olan ay-yıldızlılarda dikkatini çeken unsurları aktardı.

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Rus gazeteciden çarpıcı Türkiye yorumu !

A Milli Takımı değerlendiren Rus gazeteci Dmitriy Zelenov, "Türkiye denince akla tutkuyla futbol oynayan bir takım gelirdi."

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Rus gazeteciden çarpıcı Türkiye yorumu !

"Ben bu maçta Türkiye'nin futbolunda o tutkuyu ve direnci göremedim. Takımın temel problemi ise sahada bir lider oyuncu, bir 10 numaranın yokluğuydu" diye konuştu.

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