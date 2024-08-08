Rus satranççı rakibini cıva ile zehirlemeye kalkıştı

Daha sonra kamera kayıtlarını inceleyen yetkililer, Abakarova'nın rakibini zehirleme amacıyla oyun tahtasına cıva döktüğünü tespit etti. Osmanova'nın kendisini ve yakınlarını hoş olmayan şeyler söyleyerek rahatsız ettiğini savunan Abakarova ise yaşanan durumun satranç ya da turnuvayla ilgisi olmadığını öne sürerek eylemlerini "şahsi husumetle alakalı fevri bir karar" olarak açıkladı.