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  3. 16 Mayıs 2018 16:35

İşte 2018 Dünya Kupası kadroları

Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'na sayılı günler kala takımların kadroları açıklanmaya başlandı. İşte kadrolarını açıklayan takımlar...

İşte 2018 Dünya Kupası kadroları

ALMANYA

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İşte 2018 Dünya Kupası kadroları

ARJANTİN

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İşte 2018 Dünya Kupası kadroları

AVUSTRALYA

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İşte 2018 Dünya Kupası kadroları

BREZİLYA

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