Ryan Donk'un sözleşmesi uzatılıyor
Galatasaray'da kiralıkların yanı sıra Ryan Donk dışında kontratı biten isimlerle yollar ayrılacak. Fatih Terim’in ‘kalsın’ dediği Hollandalı, 2.2 milyon Euro’luk maaşını 1.5 milyon Euro altına çekip 1+1 yıllık sözleşme yapacak
Geçen hafta Nagatomo ve Onyekuru'ya veda eden Galatasaray'da sezon sonunda 6 futbolcunun daha sözleşmesi sona eriyor. Bu isimlerden Andone'nin ayrılması kesinleşirken, Selçuk ve Mariano'ya veda etmeye hazırlanan sarı-kırmızılılarda müzmin sakat Lemina'nın kalması da zor...
Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre; Fatih Terim'in devam etmesini istediği Seri'nin durumu 18 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu ve kulübünün kiralamaya sıcak bakmaması nedeniyle belirsizliğini korurken, tek imza Donk'a attırılacak.
Fatih Terim, sezonun 2. yarısında savunmayı tek başına ayakta tutan Donk için "Kalsın" derken, yönetimde de 1986 doğumlu Hollandalı oyuncu için "Yeni sözleşmeyi hak etti" görüşü hakim. Sezon ortasında Dubai ekibi Al-Nasr'ın teklifini reddeden ve Galatasaray'da kalmak isteyen Donk, ücretinde indirim yapmaya hazır.