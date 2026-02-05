  1. Anasayfa
  4. Sacha Boey yeniden Galatasaray'da! Maliyeti belli oldu

Süper Lig'den yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle giden futbolcu olarak tarihe geçen Sacha Boey, Galatasaray'a geri döndü. Sarı-kırmızılı kulüp, Boey'i sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Kaynak: DHA
Devre arası transfer döneminin son gününe girilirken Galatasaray eski futbolcusu Sacha Boey'i kadrosuna kattı. 

Sağ bek transferi için önemli bir adım atan sarı-kırmızılılar, 2024 yılında Bayern Münih'e sattığı Sacha Boey'i kiralık olarak kadrosuna katmak amacıyla İstanbul’a getirdi.

RESMEN AÇIKLANDI

Galatasaray, yıldız futbolcu Sacha Boey'i sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı takımdan transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Sacha Boey ve kulübü FC Bayern München AG ile futbolcunun 2025-2026 sezonunun kalan kısmı için şirketimizin yazılı talebine bağlı zorunlu olmayan satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Satın alma opsiyonu, şirketimizin tek taraflı ve yazılı talebine bağlı olup, bu talep olmaksızın herhangi bir yükümlülük doğmayacaktır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 500.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2025-2026 sezonu için net 1.750.000 Euro garanti ücret ödenecektir" denildi.

