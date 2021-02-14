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  3. 14 Şubat 2021 21:39

Saha zemini çamura döndü...

Süper Lig'in 25. haftasında kar yağışı altında oynanan maçta Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek yeniden liderliğe yükseldi.

Saha zemini çamura döndü...

Süper Lig'in 25. haftasında kar yağışı altında oynanan maçta Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek yeniden liderliğe yükseldi.

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Saha zemini çamura döndü...

Sarı-kırmızılılara 3 puanı getiren golleri 9'da Kerem Aktürkoğlu ve 89'da penaltıdan Mostafa Mohamed kaydetti.

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Saha zemini çamura döndü...

Maç öncesi ve maç esnasında yoğun kar yağışı, saha zeminini ve futbolcuların görme mesafesini olumsuz etkiledi.

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Saha zemini çamura döndü...

Zemin, yağıştan çamura döndü. Futbolcular pas yapmakta zorlandı.

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