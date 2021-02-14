Saha zemini çamura döndü...
Süper Lig'in 25. haftasında kar yağışı altında oynanan maçta Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek yeniden liderliğe yükseldi.
Süper Lig'in 25. haftasında kar yağışı altında oynanan maçta Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek yeniden liderliğe yükseldi.
Sarı-kırmızılılara 3 puanı getiren golleri 9'da Kerem Aktürkoğlu ve 89'da penaltıdan Mostafa Mohamed kaydetti.
Maç öncesi ve maç esnasında yoğun kar yağışı, saha zeminini ve futbolcuların görme mesafesini olumsuz etkiledi.