Salih Uçan Süper Lig devine imza atabilir!
Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan Alanyaspor'un bu başarısında büyük pay sahibi olan Salih Uçan, Süper Lig devine imza atabilir. Teknik direktör Fatih Terim’in sezon başında da istediği ancak bazı sorunlar nedeniyle alınamayan 26 yaşındaki futbolcunun ocak ayında transfer edilme ihtimali son derece yüksek.
Alanyaspor'da sergilediği performansla takımının liderlik mücadelesinde pay sahibi olan Salih Uçan için bomba bir transfer haberi gündeme geldi.
Spor Arena'nın haberine göre ara transfer de özellikle orta sahayı güçlendirmek için çalışmalara başlayan Galatasaray, gözünü sürpriz bir isme dikti.
Jean Michael Seri ve Mario Lemina’nın ayrılığı sonrası merkez orta sahaya sadece Oghenekaro Etebo’yu kiralık olarak kadroya dahil eden sarı kırmızılılar, Aytemiz Alanyasporlu Salih Uçan’ın peşine düştü.