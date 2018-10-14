  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 14 Ekim 2018 10:20

Samandıra'da köstebek avı

Samandıra'da köstebek avı

Fenerbahçe'de yardımcı antrenörler Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı'nın kulüpten gönderilmesi, Volkan, Aatif ve Dirar'ın da kadro dışı bırakılması Samandıra'da huzursuzluk yarattı.

1/ 9
Samandıra'da köstebek avı

Takımdan ayrılanların "Başkan yanlış bilgilendirilmiş" demeleri gözleri Samandıra'ya çevirdi...


2/ 9
Samandıra'da köstebek avı

Daha dikkatli oluyorlar!

Takım içindeki bilgilerin yanlış ya da doğru da olsa yönetime farklı şekilde aktarılmasından rahatsız olan futbolcular birbirleriyle bile dikkatli konuşuyorlar. Bazı futbolcular doğru bilgilerin bile abartıldığı görüşünde.

3/ 9
Samandıra'da köstebek avı

Bu durum normalleşmeli

Fenerbahçeli futbolcuların, "Bugün onlara yarın bize. Birbirimizle bile sesli koruşamaz olduk" diyerek dert yandıkları ifade edildi.

4/ 9
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM