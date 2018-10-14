Samandıra'da köstebek avı
Fenerbahçe'de yardımcı antrenörler Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı'nın kulüpten gönderilmesi, Volkan, Aatif ve Dirar'ın da kadro dışı bırakılması Samandıra'da huzursuzluk yarattı.
Takımdan ayrılanların "Başkan yanlış bilgilendirilmiş" demeleri gözleri Samandıra'ya çevirdi...
Daha dikkatli oluyorlar!
Takım içindeki bilgilerin yanlış ya da doğru da olsa yönetime farklı şekilde aktarılmasından rahatsız olan futbolcular birbirleriyle bile dikkatli konuşuyorlar. Bazı futbolcular doğru bilgilerin bile abartıldığı görüşünde.