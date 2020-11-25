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  3. 25 Kasım 2020 14:00

Samatta'nın görüntüsü olay oldu!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında 2. Lig ekibi Sivas Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 4-0 kazanan sarı-lacivertliler bir üst tura adını yazdırdı.

Samatta'nın görüntüsü olay oldu!

Kanarya'da teknik patron Erol Bulut, son oynanan lig maçına göre ilk 11'de birçok değişik ismi kullandı.

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Samatta'nın görüntüsü olay oldu!

Genç sağ bek Uğur Kaan Yıldız ilk defa bir resmi maçta forma giyerken, son haftaların gol yollarındaki suskun ismi Mbawana Samatta ilk 11'de sahaya çıktı.

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Samatta'nın görüntüsü olay oldu!

6 milyon euro bonservis bedeli ile İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'dan transfer edilen Tanzanyalı futbolcu, Sivas Belediyespor karşısında etkisiz oyununu sürdürdü.

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Samatta'nın görüntüsü olay oldu!

Kendi performansından kendisi de memnun olmayan Samatta'nın 60. dakikada yerini Kemal Ademi'ye bıraktıktan sonraki görüntüsü olay oldu.

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