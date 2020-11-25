Samatta'nın görüntüsü olay oldu!
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında 2. Lig ekibi Sivas Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 4-0 kazanan sarı-lacivertliler bir üst tura adını yazdırdı.
Kanarya'da teknik patron Erol Bulut, son oynanan lig maçına göre ilk 11'de birçok değişik ismi kullandı.
Genç sağ bek Uğur Kaan Yıldız ilk defa bir resmi maçta forma giyerken, son haftaların gol yollarındaki suskun ismi Mbawana Samatta ilk 11'de sahaya çıktı.
6 milyon euro bonservis bedeli ile İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'dan transfer edilen Tanzanyalı futbolcu, Sivas Belediyespor karşısında etkisiz oyununu sürdürdü.