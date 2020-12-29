Sambacı yıldız Fenerbahçe'ye geliyor!
Fenerbahçe'den transferde flaş hamle! Sarı lacivertli takım hücum hattını gençleştirmek için çalışmalara başladı. Yaz transfer döneminde 18 ismi kadrosuna katan ancak sakatlık derdinden bir türlü tam kadro olamayan Kanarya, genç isimlere yöneldi ve aradığı ismi Flamengo'da buldu.
Flamengo'nun genç golcüsü Lincoln Fenerbahçe'nin listesine girdi. 20 yaşındaki sambacı için Kanarya'nın eski yıldızı Luciano'dan olumlu referans geldi.
Brezilya U20 Takımı'nda 11 maçta 4 gol, U17'de 18 maçta 9 gol atarak dikkat çeken 1.78 boyundaki Lincoln'ün kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.