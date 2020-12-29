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  3. 29 Aralık 2020 15:05

Sambacı yıldız Fenerbahçe'ye geliyor!

Fenerbahçe'den transferde flaş hamle! Sarı lacivertli takım hücum hattını gençleştirmek için çalışmalara başladı. Yaz transfer döneminde 18 ismi kadrosuna katan ancak sakatlık derdinden bir türlü tam kadro olamayan Kanarya, genç isimlere yöneldi ve aradığı ismi Flamengo'da buldu.

Sambacı yıldız Fenerbahçe'ye geliyor!

Flamengo'nun genç golcüsü Lincoln Fenerbahçe'nin listesine girdi. 20 yaşındaki sambacı için Kanarya'nın eski yıldızı Luciano'dan olumlu referans geldi.

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Sambacı yıldız Fenerbahçe'ye geliyor!

İngiliz ekiplerinin de radarında olan Lincoln, kanatlarda da oynayabiliyor.

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Sambacı yıldız Fenerbahçe'ye geliyor!

Brezilya U20 Takımı'nda 11 maçta 4 gol, U17'de 18 maçta 9 gol atarak dikkat çeken 1.78 boyundaki Lincoln'ün kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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Sambacı yıldız Fenerbahçe'ye geliyor!

Flamengo ile bu yıl 14 lig maçında 272 dakika süre alan genç futbolcu, 1 gol attı, 1 de asist yaptı.

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