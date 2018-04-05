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  3. 05 Nisan 2018 15:20

Şampiyon boksörü doğum gününde bıcakladılar !

Azerbaycanlı milli boksör Tamerlan Naming Abdullayev, doğum gününde bıcaklı saldırıya uğrayarak ağır şekilde yaralandı.

Şampiyon boksörü doğum gününde bıcakladılar !

Azerbaycanlı millî boksör Tamerlan Namig Abdullayev'in doğum gününde bıçaklanarak yaralandığı ve tedavi altına alındığı bildirildi.

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Şampiyon boksörü doğum gününde bıcakladılar !

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 26. yaş gününü kutlayan millî boksör Abdullayev'in bıçaklandığı öğrenildi.

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Şampiyon boksörü doğum gününde bıcakladılar !

Arkadaşlarıyla bir restoranda doğum gününü kutlayan sporcunun, restoran çıkışı saldırıya uğradığı ifade edildi.

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Şampiyon boksörü doğum gününde bıcakladılar !

Bölgedeki bir hastaneye kaldırılan şampiyon boksör tedavi altına alındı. Abdullayev'in son durumuna ilişkin bir açıklama yapılmadı.

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