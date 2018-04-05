Şampiyon boksörü doğum gününde bıcakladılar !
Azerbaycanlı milli boksör Tamerlan Naming Abdullayev, doğum gününde bıcaklı saldırıya uğrayarak ağır şekilde yaralandı.
Azerbaycanlı millî boksör Tamerlan Namig Abdullayev'in doğum gününde bıçaklanarak yaralandığı ve tedavi altına alındığı bildirildi.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 26. yaş gününü kutlayan millî boksör Abdullayev'in bıçaklandığı öğrenildi.
Arkadaşlarıyla bir restoranda doğum gününü kutlayan sporcunun, restoran çıkışı saldırıya uğradığı ifade edildi.