Şampiyon Galatasaray taraftar sayısında rakiplerine fark attı
Süper Lig şampiyonu Galatasaray, taraftar sayısında da rakiplerine fark attı. Sarı-kırmızılılar, evinde 42 bin 532 seyirci ortalamasıyla maçlarını oynadı ve bu alanda da zirvede yer aldı.
Kaynak: İHA
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu tamamlanırken, müsabakaları takip eden seyirci sayıları da belli oldu. Ligde bu sezonun şampiyonu Galatasaray'ın iç saha maçlarına en çok seyirci geldi. Sarı-kırmızılılar, 42 bin 532 seyirci ortalamasıyla bu alanda da ilk sırada sezonu tamamladı. Galatasaray'ı, Fenerbahçe ikinci ve Beşiktaş da üçüncü sırada takip ederken, Trabzonspor dördüncü, Samsunspor da beşinci oldu.
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Süper Lig'de seyirci ortalamalarında ilk 5 şöyle:
1 - Galatasaray: 42 bin 532
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2 - Fenerbahçe: 32 bin 530
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3 - Beşiktaş: 27 bin 972
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