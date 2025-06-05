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Şampiyon Galatasaray taraftar sayısında rakiplerine fark attı

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, taraftar sayısında da rakiplerine fark attı. Sarı-kırmızılılar, evinde 42 bin 532 seyirci ortalamasıyla maçlarını oynadı ve bu alanda da zirvede yer aldı.

Kaynak: İHA
Şampiyon Galatasaray taraftar sayısında rakiplerine fark attı - Resim: 1

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu tamamlanırken, müsabakaları takip eden seyirci sayıları da belli oldu. Ligde bu sezonun şampiyonu Galatasaray'ın iç saha maçlarına en çok seyirci geldi. Sarı-kırmızılılar, 42 bin 532 seyirci ortalamasıyla bu alanda da ilk sırada sezonu tamamladı. Galatasaray'ı, Fenerbahçe ikinci ve Beşiktaş da üçüncü sırada takip ederken, Trabzonspor dördüncü, Samsunspor da beşinci oldu.

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Şampiyon Galatasaray taraftar sayısında rakiplerine fark attı - Resim: 2

Süper Lig'de seyirci ortalamalarında ilk 5 şöyle:

1 - Galatasaray: 42 bin 532

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Şampiyon Galatasaray taraftar sayısında rakiplerine fark attı - Resim: 3

2 - Fenerbahçe: 32 bin 530

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Şampiyon Galatasaray taraftar sayısında rakiplerine fark attı - Resim: 4

3 - Beşiktaş: 27 bin 972

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