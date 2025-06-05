Şampiyon Galatasaray taraftar sayısında rakiplerine fark attı

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu tamamlanırken, müsabakaları takip eden seyirci sayıları da belli oldu. Ligde bu sezonun şampiyonu Galatasaray'ın iç saha maçlarına en çok seyirci geldi. Sarı-kırmızılılar, 42 bin 532 seyirci ortalamasıyla bu alanda da ilk sırada sezonu tamamladı. Galatasaray'ı, Fenerbahçe ikinci ve Beşiktaş da üçüncü sırada takip ederken, Trabzonspor dördüncü, Samsunspor da beşinci oldu.