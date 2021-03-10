Şampiyon Ligi'nde Juventus elendi

PİRLO'DAN AÇIKLAMALAR

NTV Spor'un haberine göre, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Juventus teknik direktörü Andrea Pirlo, "Ben Juventus'un başındayım ve bana birkaç yıllık proje olduğu için bu görev verildi. Bu yüzden görevimi kaybedeceğime ilişkin bir endişem yok. Henüz Mart, önümüzde bir sürü maç var" dedi.