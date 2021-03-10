Şampiyon Ligi'nde Juventus elendi
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Juventus, sahasında Porto'yu konuk etti. Dünün en sürpriz sonucu ise Porto'nun dünya devi Juventus'u elemesi oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan son 16 turu maçlarında nefes kesen rövanş maçları oynandı. Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Juventus, sahasında Porto'yu konuk etti. Dünün en sürpriz sonucu ise Porto'nun dünya devi Juventus'u elemesi oldu. Juventus'un yediği ilk golde milli futbolcumuz Merih Demiral penaltıya sebep olmuş takımının 1-0 geriye düşmesine yol açmıştı.
PORTO ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ
İlk maçı 2-1 kaybeden Juventus, ikinci maçı 3-2 kazanmasına rağmen deplasman golü kuralıyla Şampiyonlar Ligi'nden elendi ve Porto çeyrek finale yükseldi.
PİRLO'DAN AÇIKLAMALAR
NTV Spor'un haberine göre, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Juventus teknik direktörü Andrea Pirlo, "Ben Juventus'un başındayım ve bana birkaç yıllık proje olduğu için bu görev verildi. Bu yüzden görevimi kaybedeceğime ilişkin bir endişem yok. Henüz Mart, önümüzde bir sürü maç var" dedi.
ESKİ JUVENTUS TEKNİK DİREKTÖRÜ CAPELLO'DAN RONALDO'YA ELEŞTİRİ
Bir dönem Juventus'u da çalıştıran 74 yaşındaki İtalyan teknik adam Fabio Capello ise karşılaşma sonrasında Cristiano Ronaldo'ya yüklendi.