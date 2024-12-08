  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Spor
  4. Şampiyon Toprak Razgatlıoğlu madalyasına kavuştu

Şampiyon Toprak Razgatlıoğlu madalyasına kavuştu

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre 2024 FIM Ödül Töreni, Mallorca'da gerçekleştirildi.

Şampiyon Toprak Razgatlıoğlu madalyasına kavuştu - Resim: 1

Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2024 sezonunda Toprak Razgatlıoğlu, pilotlar klasmanında 527 puanla şampiyonluğa ulaştı.

1 / 8
Şampiyon Toprak Razgatlıoğlu madalyasına kavuştu - Resim: 2

2021 ve 2024 dünya şampiyonu Türk motosikletçi, Dünya Superbike Şampiyonası'nın 2024 sezonunda toplamda 27 kez podyuma çıktı.

2 / 8
Şampiyon Toprak Razgatlıoğlu madalyasına kavuştu - Resim: 3

Razgatlıoğlu bu sezon 18 birincilik, 7 ikincilik, 2 de üçüncülük elde etmişti.

3 / 8
Şampiyon Toprak Razgatlıoğlu madalyasına kavuştu - Resim: 4

2024 Dünya Superbike şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'na madalyasını FIM Başkanı Jorge Viegas, takdim etti.

4 / 8