Şampiyon Toprak Razgatlıoğlu madalyasına kavuştu
Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre 2024 FIM Ödül Töreni, Mallorca'da gerçekleştirildi.
Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2024 sezonunda Toprak Razgatlıoğlu, pilotlar klasmanında 527 puanla şampiyonluğa ulaştı.
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2021 ve 2024 dünya şampiyonu Türk motosikletçi, Dünya Superbike Şampiyonası'nın 2024 sezonunda toplamda 27 kez podyuma çıktı.
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Razgatlıoğlu bu sezon 18 birincilik, 7 ikincilik, 2 de üçüncülük elde etmişti.
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2024 Dünya Superbike şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'na madalyasını FIM Başkanı Jorge Viegas, takdim etti.
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