Şampiyon Trabzonspor kupasına kavuştu

Ahmet Ağaoğlu: "Ezer bozduk gerisi gelecek"

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kupa töreninde açıklamalarda bulunarak, "Bu çoğrafya çok uymayan bir söz söylemiştik. 3 sene sabredin 4 sene bu takımı ayakta alkışlayacaksınız demiştim. Şimdi bu takımı ayakta alkışlayın. Bu kulübün arkasındaki en büyük güç sizsiniz. Kendi yanlışlarımızı kendi hatalarımızın üstünü örtmek için ne başka takımlara ne başka kurumlara sataştık. Yanlışlar bizim hatalar bizimdi. Sizlerden aldığımız güçlü bugün bu zafer tablosunu yaşıyoruz. Karakterimizle yanyana olduk ve bugün bu zaferi yaşıyoruz. Dünyanın dört bir yanında bu kupayı kaldırmamızı bekleyen içlerindeki ateş hiç dinmeyen taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bu şampiyonluk için küllerinden doğdular dediler. Küllerimizden doğmadık. Ezberi bozduk gerisi gelecek" ifadelerini kullandı.