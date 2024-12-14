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  4. Şampiyonlar Ligi finali değil, 3'üncü lig maçı... 40 bin 000 kişi stadı doldurdu

Şampiyonlar Ligi finali değil, 3'üncü lig maçı... 40 bin 000 kişi stadı doldurdu

Nesine 3. Lig 1. Grup'un 15'inci haftasında Bursaspor ve Karşıyaka arasındaki maç 0-0 golsüz beraberlikle sonuçlanırken, maçı tribünlerden 40 bin taraftar seyretti.

Kaynak: AA
Şampiyonlar Ligi finali değil, 3'üncü lig maçı... 40 bin 000 kişi stadı doldurdu - Resim: 1

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Bursaspor'un, ligin 15. haftasında sahasında Karşıyaka ile yaptığı maçı binlerce taraftar seyretti.

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Şampiyonlar Ligi finali değil, 3'üncü lig maçı... 40 bin 000 kişi stadı doldurdu - Resim: 2

Tarihinde Süper Lig şampiyonluğu bulunan ve yaşadığı kötü süreçlerin ardından alt liglere gerileyen Bursaspor'un yükselişi sürüyor.

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Şampiyonlar Ligi finali değil, 3'üncü lig maçı... 40 bin 000 kişi stadı doldurdu - Resim: 3

Yönetim değişikliğinin ardından arkasına taraftar desteğini alan yeşil-beyazlı ekip, iç saha maçlarında tribünleri doldurmaya devam ediyor.

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Şampiyonlar Ligi finali değil, 3'üncü lig maçı... 40 bin 000 kişi stadı doldurdu - Resim: 4

Bursaspor, ligin 15. haftasında Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda Karşıyaka ile karşı karşıya geldi.

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