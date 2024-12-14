Şampiyonlar Ligi finali değil, 3'üncü lig maçı... 40 bin 000 kişi stadı doldurdu
Nesine 3. Lig 1. Grup'un 15'inci haftasında Bursaspor ve Karşıyaka arasındaki maç 0-0 golsüz beraberlikle sonuçlanırken, maçı tribünlerden 40 bin taraftar seyretti.
Kaynak: AA
Nesine 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Bursaspor'un, ligin 15. haftasında sahasında Karşıyaka ile yaptığı maçı binlerce taraftar seyretti.
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Tarihinde Süper Lig şampiyonluğu bulunan ve yaşadığı kötü süreçlerin ardından alt liglere gerileyen Bursaspor'un yükselişi sürüyor.
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Yönetim değişikliğinin ardından arkasına taraftar desteğini alan yeşil-beyazlı ekip, iç saha maçlarında tribünleri doldurmaya devam ediyor.
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Bursaspor, ligin 15. haftasında Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda Karşıyaka ile karşı karşıya geldi.
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