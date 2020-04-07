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  3. 07 Nisan 2020 14:25

Şampiyonlar Ligi için formül bulundu! İşte UEFA'nın planı

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, liglerin yeniden başlaması için iyimser. Ancak Sloven spor adamı liglerin yeniden oynanmaması durumunda her ülkeye kendi şampiyonunu ilan etmelerini tavsiye edebileceklerini açıkladı.

Şampiyonlar Ligi için formül bulundu! İşte UEFA'nın planı

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, liglerin yeniden başlaması için iyimser. Ancak Sloven spor adamı liglerin yeniden oynanmaması durumunda her ülkeye kendi şampiyonunu ilan etmelerini tavsiye edebileceklerini açıkladı.

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Şampiyonlar Ligi için formül bulundu! İşte UEFA'nın planı

Ceferin, "Eğer futbol oynamaya devam edemezsek, ülkelere kendi ligindeki şampiyonları duyurmak tavsiye edilebilir. " dedi.

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Şampiyonlar Ligi için formül bulundu! İşte UEFA'nın planı

Önceki gün "Şampiyonlar Ligi'nde 4'lü veya 8'li final opsiyonu var" açıklamasını da yapan UEFA Başkanı Ceferin'in A ve B planı şöyle:

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Şampiyonlar Ligi için formül bulundu! İşte UEFA'nın planı

A PLANI Çeyrek final maçları Avrupa'da seyircisiz oynanacak. Yarı finale kalan dört takım, basketboldaki final-four sistemiyle İstanbul'da karşılaşacak ve üç maçla şampiyon belli olacak.

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