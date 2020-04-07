Şampiyonlar Ligi için formül bulundu! İşte UEFA'nın planı
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, liglerin yeniden başlaması için iyimser. Ancak Sloven spor adamı liglerin yeniden oynanmaması durumunda her ülkeye kendi şampiyonunu ilan etmelerini tavsiye edebileceklerini açıkladı.
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, liglerin yeniden başlaması için iyimser. Ancak Sloven spor adamı liglerin yeniden oynanmaması durumunda her ülkeye kendi şampiyonunu ilan etmelerini tavsiye edebileceklerini açıkladı.
Ceferin, "Eğer futbol oynamaya devam edemezsek, ülkelere kendi ligindeki şampiyonları duyurmak tavsiye edilebilir. " dedi.
Önceki gün "Şampiyonlar Ligi'nde 4'lü veya 8'li final opsiyonu var" açıklamasını da yapan UEFA Başkanı Ceferin'in A ve B planı şöyle: