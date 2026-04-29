  4. Şampiyonlar Ligi'nde gol yağmuru: 9 gollü dev maçta PSG, Bayern Münih'i devirdi!

Şampiyonlar Ligi'nde gol yağmuru: 9 gollü dev maçta PSG, Bayern Münih'i devirdi!

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında futbolseverler unutulmaz bir geceye tanıklık etti. Paris Saint-Germain ile Bayern Münih arasındaki nefes kesen mücadelede tam 9 gol atıldı. Kvaratskhelia’nın yıldızlaştığı gecede PSG, sahadan 5-4’lük galibiyetle ayrılarak final kapısını araladı.

Şampiyonlar Ligi'nde gol yağmuru: 9 gollü dev maçta PSG, Bayern Münih'i devirdi! - Resim: 1

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk buluşmasında Paris Saint-Germain, sahasında ağırladığı Bayern Münih’i 5-4 mağlup ederek tarihi bir zafer elde etti. Gol düellosu şeklinde geçen mücadele, Devler Ligi tarihinin en ikonik maçları arasına girdi.

Şampiyonlar Ligi'nde gol yağmuru: 9 gollü dev maçta PSG, Bayern Münih'i devirdi! - Resim: 2

Avrupa futbolunun zirvesinde heyecan dozunun bir an bile düşmediği maçta perdeyi 17. dakikada Bayern Münih açtı. İngiliz yıldız Harry Kane, penaltı vuruşuyla takımını deplasmanda öne geçirdi.

Şampiyonlar Ligi'nde gol yağmuru: 9 gollü dev maçta PSG, Bayern Münih'i devirdi! - Resim: 3

Ancak PSG’nin cevabı gecikmedi; 24. dakikada sahneye çıkan Kvaratskhelia skoru eşitlerken, 33’te Joao Neves kafa golüyle Fransız ekibini öne taşıdı. İlk yarının son anlarında Michael Olise ile durumu 2-2’ye getiren Bayern, uzatmalarda VAR kararıyla gelen penaltı golüne engel olamayınca soyunma odasına 3-2 geride girdi.

Şampiyonlar Ligi'nde gol yağmuru: 9 gollü dev maçta PSG, Bayern Münih'i devirdi! - Resim: 4

İkinci yarıya fırtına gibi başlayan Luis Enrique’nin öğrencileri, 56. dakikada Kvaratskhelia ve 58. dakikada Ousmane Dembele ile skoru bir anda 5-2’ye getirdi. Herkes maçın bittiğini düşünürken, Alman panzeri pes etmedi. 65’te Upamecano ve 68’te savunma arkasına sarkan Luis Diaz farkı bire indirerek heyecanı doruğa çıkardı.

