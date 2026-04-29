Şampiyonlar Ligi'nde gol yağmuru: 9 gollü dev maçta PSG, Bayern Münih'i devirdi!
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında futbolseverler unutulmaz bir geceye tanıklık etti. Paris Saint-Germain ile Bayern Münih arasındaki nefes kesen mücadelede tam 9 gol atıldı. Kvaratskhelia’nın yıldızlaştığı gecede PSG, sahadan 5-4’lük galibiyetle ayrılarak final kapısını araladı.
Avrupa futbolunun zirvesinde heyecan dozunun bir an bile düşmediği maçta perdeyi 17. dakikada Bayern Münih açtı. İngiliz yıldız Harry Kane, penaltı vuruşuyla takımını deplasmanda öne geçirdi.
Ancak PSG’nin cevabı gecikmedi; 24. dakikada sahneye çıkan Kvaratskhelia skoru eşitlerken, 33’te Joao Neves kafa golüyle Fransız ekibini öne taşıdı. İlk yarının son anlarında Michael Olise ile durumu 2-2’ye getiren Bayern, uzatmalarda VAR kararıyla gelen penaltı golüne engel olamayınca soyunma odasına 3-2 geride girdi.
İkinci yarıya fırtına gibi başlayan Luis Enrique’nin öğrencileri, 56. dakikada Kvaratskhelia ve 58. dakikada Ousmane Dembele ile skoru bir anda 5-2’ye getirdi. Herkes maçın bittiğini düşünürken, Alman panzeri pes etmedi. 65’te Upamecano ve 68’te savunma arkasına sarkan Luis Diaz farkı bire indirerek heyecanı doruğa çıkardı.