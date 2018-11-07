Şampiyonlar Ligi'nde ihtimaller, ihtimaller

D GRUBU



Lokomotiv Moskova, kaybederse ve Galatasaray-Schalke maçından bir galip çıkarsa gruptan çıkamayacak. Lokomotiv berabere kalır ve Schalke kazanırsa, Rus ekibi yine gruptan çıkma şansını yitirecek. Galatasaray kazanır, Lokomotiv Moskova kazanamazsa, temsilcimiz yoluna en kötü ihtimalle UEFA Avrupa Ligi'nden devam etmeyi garantileyecek.



23.00 Schalke-Galatasaray

23.00 Porto- Lokomotiv