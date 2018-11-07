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  3. 07 Kasım 2018 12:00

Şampiyonlar Ligi'nde ihtimaller, ihtimaller

Şampiyonlar Ligi'nde ihtimaller, ihtimaller

A GRUBU

Dortmund kazanırsa gruptan çıkmayı garantileyecek. Atletico Madrid kazanırsa, diğer maçtan beraberlik çıkarsa gruptan çıkmayı garantileyecek. Monaco, galip gelemezse ve Atletico kazanırsa ilk 2 şansını kaybedecek. Club Brugge, galip gelemezse ve Atletico kazanırsa ilk 2 şansını kaybedecek.

20.55 Monaco-Club Brugge
23.00 Atletico-Dortmund

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Şampiyonlar Ligi'nde ihtimaller, ihtimaller

B GRUBU

Barcelona kazanırsa gruptan çıkacak. Inter kazanır ve diğer maçtan beraberlik skoru gelirse gruptan çıkacak. Tottenham, kazanamazsa ve Inter kazanırsa gruptan çıkamayacak. PSV, bugün kazanamazsa ve Inter kazanırsa gruptan çıkamayacak.

23.00 Inter-Barcelona
23.00 Tottenham-PSV

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Şampiyonlar Ligi'nde ihtimaller, ihtimaller

C GRUBU

Kızılyıldız, kazanamazsa ve Napoli kazanırsa ilk 2 şansını kaybedecek.

20.55 Kızılyıldız-Liverpool
23.00 Napoli-PSG

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Şampiyonlar Ligi'nde ihtimaller, ihtimaller

D GRUBU

Lokomotiv Moskova, kaybederse ve Galatasaray-Schalke maçından bir galip çıkarsa gruptan çıkamayacak. Lokomotiv berabere kalır ve Schalke kazanırsa, Rus ekibi yine gruptan çıkma şansını yitirecek. Galatasaray kazanır, Lokomotiv Moskova kazanamazsa, temsilcimiz yoluna en kötü ihtimalle UEFA Avrupa Ligi'nden devam etmeyi garantileyecek.

23.00 Schalke-Galatasaray
23.00 Porto- Lokomotiv

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