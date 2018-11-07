Şampiyonlar Ligi'nde ihtimaller, ihtimaller
A GRUBU
Dortmund kazanırsa gruptan çıkmayı garantileyecek. Atletico Madrid kazanırsa, diğer maçtan beraberlik çıkarsa gruptan çıkmayı garantileyecek. Monaco, galip gelemezse ve Atletico kazanırsa ilk 2 şansını kaybedecek. Club Brugge, galip gelemezse ve Atletico kazanırsa ilk 2 şansını kaybedecek.
20.55 Monaco-Club Brugge
23.00 Atletico-Dortmund
B GRUBU
Barcelona kazanırsa gruptan çıkacak. Inter kazanır ve diğer maçtan beraberlik skoru gelirse gruptan çıkacak. Tottenham, kazanamazsa ve Inter kazanırsa gruptan çıkamayacak. PSV, bugün kazanamazsa ve Inter kazanırsa gruptan çıkamayacak.
23.00 Inter-Barcelona
23.00 Tottenham-PSV
C GRUBU
Kızılyıldız, kazanamazsa ve Napoli kazanırsa ilk 2 şansını kaybedecek.
20.55 Kızılyıldız-Liverpool
23.00 Napoli-PSG
D GRUBU
Lokomotiv Moskova, kaybederse ve Galatasaray-Schalke maçından bir galip çıkarsa gruptan çıkamayacak. Lokomotiv berabere kalır ve Schalke kazanırsa, Rus ekibi yine gruptan çıkma şansını yitirecek. Galatasaray kazanır, Lokomotiv Moskova kazanamazsa, temsilcimiz yoluna en kötü ihtimalle UEFA Avrupa Ligi'nden devam etmeyi garantileyecek.
23.00 Schalke-Galatasaray
23.00 Porto- Lokomotiv