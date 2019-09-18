Şampiyonlar Ligi'nde işler değişti
Devler Ligi'nin başlamasıyla birlikte alınan sonuçlar, Türk takımlarının sıralamadaki yerlerini değiştirdi. Bu sezon Avrupa kupalarında 4 takımla mücadele edecek Türk futbolu için, alınacak her 1 puan hayati derecede önem taşıyor. .
Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray; Avrupa Ligi'nde ise Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir temsil ediyor. Yeni Malatyaspor ise ön eleme turunda Avrupa Ligi'ne veda etti...
Dün gece oynanan maçlarda Ajax, sahasında Lille'i 3-0 mağlup etti. Alınan galibiyet sonrasında Hollanda ülke puanını 30.750'ye çıkardı ve 11'inci sıradan 9'unculuğa yükseldi.