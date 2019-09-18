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  3. 18 Eylül 2019 16:05

Şampiyonlar Ligi'nde işler değişti

Devler Ligi'nin başlamasıyla birlikte alınan sonuçlar, Türk takımlarının sıralamadaki yerlerini değiştirdi. Bu sezon Avrupa kupalarında 4 takımla mücadele edecek Türk futbolu için, alınacak her 1 puan hayati derecede önem taşıyor. .

Şampiyonlar Ligi'nde işler değişti

2019 - 2020 sezonunda Avrupa kupaları heyecanı yaşanıyor.

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Şampiyonlar Ligi'nde işler değişti

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray; Avrupa Ligi'nde ise Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir temsil ediyor. Yeni Malatyaspor ise ön eleme turunda Avrupa Ligi'ne veda etti...

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Şampiyonlar Ligi'nde işler değişti

Dün gece oynanan maçlarda Ajax, sahasında Lille'i 3-0 mağlup etti. Alınan galibiyet sonrasında Hollanda ülke puanını 30.750'ye çıkardı ve 11'inci sıradan 9'unculuğa yükseldi.

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Şampiyonlar Ligi'nde işler değişti

Türkiye'nin, UEFA ülke sıralamasında 30,400 puanı bulunuyor. Bu sonuçlarla Türkiye, 10'uncu sıradan 11'inci basamağa geriledi.

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