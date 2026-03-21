Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran Uğurcan Çakır'a 3 talip birden çıktı
Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla Avrupa'yı kendisine hayran bırakan Uğurcan Çakır, dünya devlerinin radarına girdi. Milli kaleciye Premier Lig'den 3 talip var.
Galatasaray’ın sezon başında renklerine bağladığı Uğurcan Çakır, sarı-kırmızılı formayla çıktığı Şampiyonlar Ligi arenasında performansıyla dikkatleri üzerine çekti. 29 yaşındaki kaleci, özellikle son 16 turundaki Liverpool eşleşmesiyle adını tüm dünyaya duyurdu.
Galatasaray, İngiltere'de Liverpool'a 4-0 mağlup olarak turnuvaya veda etse de, maçın kahramanı Uğurcan Çakır oldu. Kalesine gelen 15 isabetli şutun 11'ini kurtaran ve dünyaca ünlü yıldız Mohamed Salah'ın penaltısında gole izin vermeyen Uğurcan, son 10 sezonun "eleme turlarında en çok kurtarış yapan kalecisi" unvanını ele geçirdi.
Premier Lig'den 3 kulüp talip
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, Newcastle United ve Aston Villa, milli file bekçisini kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Habere göre bu üç kulüp de sezon sonunda Galatasaray yönetimine en az 30 milyon euro ödemeye hazır.
2 penaltı kurtardı
29 yaşındaki kaleci, Şampiyonlar Ligi'nde Monaco müsabakasında Denis Zakaria'nın, Liverpool karşısında da Muhammed Salah'ın penaltılarını kurtardı.