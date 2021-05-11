Şampiyonluk son haftaya kaldı: İşte şampiyonluk yarışında son durum...
Süper Lig'de son haftaya girilirken Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi zirve yarışını kızıştırdı. Denizlispor'u mağlup ederek 3 paun alan Galatasaray zirveye ortak oldu. Peki puan ve averaj eşitlenirse şampiyon kim olacak?
Süper Lig'in 41. haftası büyük heyecana sahne oldu. Şampiyonluk için çekişen Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, maçlarını aynı saatte oynadı. Çok sürpriz sonuçlar ortaya çıktı.
BEŞİKTAŞ 10 KİŞİ KARAGÜMRÜK'E YENİLDİ
Haftaya lider giren ve şampiyonluk yarışında büyük avantajı olan Beşiktaş, evinde Fatih Karagümrük'e mağlup oldu ve bütün kredisini kullandı.
FENERBAHÇE'NİN ŞANSI KALMADI
Haftaya Beşiktaş'ın iki puan arkasında 2. sırada giren Fenerbahçe de evinde Sivasspor'a yenildi ve şampiyonluk yarışına havlu attı. Sarı-lacivertli takımın şampiyonluk umudu kalmadı.
GALATASARAY ŞANSINI SON HAFTAYA TAŞIDI
İki ezeli rakibinin arkasında haftaya giren Galatasaray ise, Denizli deplasmanında kazanıp son hafta öncesi Beşiktaş ile puan farkını 1'e indirdi.