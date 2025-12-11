  1. Anasayfa
Samsunspor, AEK'ya direnemedi; 1-0 öne geçtiği maçta sahadan mağlup ayrıldı!

UEFA Konferans Ligi 5. hafta maçında Samsunspor, sahasında Yunanistan ekibi AEK Atina’ya 2-1 mağlup olarak ilk yenilgisini aldı.

Kaynak: DHA / İHA
Samsunspor, AEK'ya direnemedi; 1-0 öne geçtiği maçta sahadan mağlup ayrıldı! - Resim: 1

UEFA Konferans Ligi’nin 5’inci haftasında Samsunspor, Yunanistan temsilcisi AEK'ya kendi sahasında 2-1 mağlup oldu.

Samsunspor, AEK'ya direnemedi; 1-0 öne geçtiği maçta sahadan mağlup ayrıldı! - Resim: 2

4’üncü dakikada Samsunspor atağında Musaba’nın ceza sahasına yaptığı ortada Moukoudi’nin ters kafa vuruşunda top ağlarla gitti: 1-0.

Samsunspor, AEK'ya direnemedi; 1-0 öne geçtiği maçta sahadan mağlup ayrıldı! - Resim: 3

8’inci dakikada Holse’nin kullandığı serbest vuruşta Ntcham’ın ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla üstten auta çıktı.

Samsunspor, AEK'ya direnemedi; 1-0 öne geçtiği maçta sahadan mağlup ayrıldı! - Resim: 4

12’nci dakikada Musaba’nın pasıyla buluşan Ntcham, ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla yandan auta gitti.

