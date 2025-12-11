Samsunspor, AEK'ya direnemedi; 1-0 öne geçtiği maçta sahadan mağlup ayrıldı!
UEFA Konferans Ligi 5. hafta maçında Samsunspor, sahasında Yunanistan ekibi AEK Atina’ya 2-1 mağlup olarak ilk yenilgisini aldı.
Kaynak: DHA / İHA
4’üncü dakikada Samsunspor atağında Musaba’nın ceza sahasına yaptığı ortada Moukoudi’nin ters kafa vuruşunda top ağlarla gitti: 1-0.
8’inci dakikada Holse’nin kullandığı serbest vuruşta Ntcham’ın ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla üstten auta çıktı.
12’nci dakikada Musaba’nın pasıyla buluşan Ntcham, ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla yandan auta gitti.
