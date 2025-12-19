Samsunspor deplasmanda istediğini alamadı
UEFA Konferans Ligi 6. hafta maçında Samsunspor deplasmanda Mainz 05'e 2-0 mağlup oldu.
UEFA Konferans Ligi 6. haftasında Samsunspor, deplasmanda Mainz 05 ile karşı karşıya geldi.
Mainz Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazanırken bu sonuçla birlikte üst üste 2. mağlubiyetini alan Samsunspor 10 puanda kalarak ve adını ilk 8'e yazdırma fırsatını kaçırdı.
Samsunspor, play-off turunda KuPS Kuopio veya Shkendija ile eşleşecek.
Maçtan dakikalar
7. dakikada Zeki’nin sağdan ortasında iyi yükselen Mouandilmadji’nin kafa vuruşunda top direğin sağından auta çıktı.
11. dakikada Samsunspor ceza sahasındaki karambolde Weiper’in kafa şutunda Zeki Yavru topu kale çizgisinden oyun alanına uzaklaştırdı.
14. dakikada Amiri’nin kullandığı serbest vuruşta, kaleci Okan topu kornere çeldi.
24. dakikada Musaba’nın soldan pasında penaltı noktası üzerinde buluşan Emre’nin şutunda kaleci Batz meşin yuvarlağı çeldi.
30. dakikada ceza sahası içince topla buluşan Amiri’nin şutunda kaleci Okan meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
44. dakikada sol kanattan savunmanın arkasına sarkan Widmer’in şutunda top filelerle buluştu. 1-0