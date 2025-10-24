Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde 2'de 2 yaptı!
UEFA Konferans Ligi 2. hafta maçında Samsunspor, sahasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i 3-0 yenerek Avrupa'da 2'de 2 yaptı
2’nci dakikada ön alanda baskı yaparak topu kazanan Coulibaly, sağdan ceza sahasına giren Mouandilmadji’ye yerden pasını verdi. Son çizgiye inen Mouandilmadji ön direğe topu gönderdi. Göğsüyle topu kontrol eden Musaba vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1 – 0.
11’inci dakikada defanstan seken topla buluşan Vivcharenko, ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla üstten auta çıktı.
29’uncu dakikada Ogundana ceza sahasına yerden gönderdiği topla altı pas üzerinde buluşan Karavaiev’in şutunda top az farkla yandan auta çıktı.
34’üncü dakikada Celil Yüksel’in ceza sahası dışından kaleye çektiği şut defansa çarpıp Moundilmadji’nin önüne düştü. Moundilmadji’nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 2 – 0.
