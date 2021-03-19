Sarı lacivertli takımın transfer gözdesinden haber var
Fenerbahçe taraftarının ısrarla istediği Moussa Marega için Porto Başkanı Pinto'dan açıklama geldi.
Fenerbahçe taraftarının ısrarla istediği Moussa Marega için Porto Başkanı Pinto'dan açıklama geldi! Kulübüyle sözleşme uzatmayan Marega'nın sezon sonunda Portekiz'den ayrılması bekleniyor. Daha önce Marega hakkında yapılan araştırmalarda oyuncunun hayalinin Premier Lig olduğu bilgisine ulaşılmıştı. Sözleşme hakkında yeni detaylar ortaya çıktı!
FENERBAHÇE'NİN GÖZDESİ MAREGA İÇİN 'SÖZLEŞME' AÇIKLAMASI!
Sezon başında Kemal Ademi, Cisse, Samatta, Thiam ve Valencia gibi beş hücum oyuncusu kadrosuna katan Fenerbahçe bu oyunculardan sadece Thiam ve Valencia'dan katkı alabildi. Zaman zaman sonradan oyuna girdiği maçlarda gol atan Cisse de ligin ikinci yarısında formunu kaybetti.
Samatta ise özellikle Galatasaray derbisinde kaçırdığı goller, Antalyaspor maçındaki kötü oyunuyla taraftarın tepkisini çekti. Fenerbahçe taraftarı yırtıcı bir golcü istiyor. Moussa Marega ismi hem sezon başında hem de devre arası transfer döneminde gündeme gelmişti.
Samatta ise özellikle Galatasaray derbisinde kaçırdığı goller, Antalyaspor maçındaki kötü oyunuyla taraftarın tepkisini çekti. Fenerbahçe taraftarı yırtıcı bir golcü istiyor. Moussa Marega ismi hem sezon başında hem de devre arası transfer döneminde gündeme gelmişti.