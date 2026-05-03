Schalke 04 geri döndü! Bundesliga biletini Kenan Karaman kesti: 3 yıllık hasret bitti
Almanya Bundesliga 2'de şampiyonun adı belli oldu! Devler Ligi'nin köklü ekibi Schalke 04, milli futbolcumuz Kenan Karaman'ın yıldızlaştığı maçta Fortuna Düsseldorf'u devirerek Bundesliga'ya geri döndü. Ligin bitimine 2 hafta kala zirveyi garantileyen "Maden İşçileri", 3 yıllık aranın ardından yeniden Almanya'nın en üst liginde mücadele edecek. Kenan Karaman'ın gol rekoru kırdığı gecede, kadrodaki tanıdık isimler de şampiyonluk coşkusuna ortak oldu.
Almanya futbolunun efsane kulüplerinden Schalke 04, 3 yıllık sürgünün ardından ait olduğu yere, Bundesliga'ya geri dönüyor. Bundesliga 2’nin 32. haftasında sahasında Fortuna Düsseldorf'u ağırlayan mavi-beyazlılar, milli gururumuz Kenan Karaman’ın tek golüyle şampiyonluk ipini göğüsledi.
Veltins Arena'da oynanan ve adeta nefes kesen müsabakanın henüz 15. dakikasında sahneye çıkan Kenan Karaman, attığı şık golle Schalke 04'ü 1-0 öne geçirdi. İlk yarısı bu skorla kapanan maçın ikinci devresinde skor avantajını korumayı başaran ev sahibi ekip, sahadan galibiyetle ayrılarak puanını 67'ye yükseltti. Bu sonuçla en yakın rakibiyle arasındaki farkı açan Schalke, ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. 2022-2023 sezonunda Bundesliga'dan düşerek taraftarlarını büyük bir üzüntüye boğan Schalke 04, 3 yıl süren zorlu mücadelenin ardından yeniden zirveye adını yazdırdı. Takımın bu başarısında en büyük aslan payı ise bu sezon attığı 14 golle Kenan Karaman'ın oldu. Milli futbolcu, kariyerinin en verimli sezonlarından birini geçirerek Schalke tarihine geçti.
Schalke 04’ün kadrosunda Kenan Karaman’ın yanı sıra Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı bir isim daha yer alıyor. Fenerbahçe'nin eski golcüsü Edin Dzeko, Bosna Hersekli yıldız tecrübesiyle Schalke'nin bu zorlu yolculuğunda önemli bir rol oynadı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte binlerce Schalke taraftarı sahaya inerek Bundesliga’ya dönüşü ve şampiyonluğu kutladı.