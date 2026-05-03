Schalke 04 geri döndü! Bundesliga biletini Kenan Karaman kesti: 3 yıllık hasret bitti

Veltins Arena'da oynanan ve adeta nefes kesen müsabakanın henüz 15. dakikasında sahneye çıkan Kenan Karaman, attığı şık golle Schalke 04'ü 1-0 öne geçirdi. İlk yarısı bu skorla kapanan maçın ikinci devresinde skor avantajını korumayı başaran ev sahibi ekip, sahadan galibiyetle ayrılarak puanını 67'ye yükseltti. Bu sonuçla en yakın rakibiyle arasındaki farkı açan Schalke, ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. 2022-2023 sezonunda Bundesliga'dan düşerek taraftarlarını büyük bir üzüntüye boğan Schalke 04, 3 yıl süren zorlu mücadelenin ardından yeniden zirveye adını yazdırdı. Takımın bu başarısında en büyük aslan payı ise bu sezon attığı 14 golle Kenan Karaman'ın oldu. Milli futbolcu, kariyerinin en verimli sezonlarından birini geçirerek Schalke tarihine geçti.