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  3. 12 Haziran 2020 09:06

Schürrle'nin menajerinden flaş transfer açıklaması

Gelecek sezonun kadrosu için kolları sıvayan Fenerbahçe yönetiminde transfer operasyonu hız kazandı.

Schürrle'nin menajerinden flaş transfer açıklaması

Sarı-lacivertliler transferde genç yıldız adaylarının yanı sıra takıma doğrudan katkı verecek isimler üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.

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Schürrle'nin menajerinden flaş transfer açıklaması

Bu sezon hücumsal anlamda sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de gol yükü Vedat Muriqi'nin üzerinde yoğunlaşmıştı.

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Schürrle'nin menajerinden flaş transfer açıklaması

Kanatlardan atak olgunlaştırmada sorun yaşayan sarı-lacivertliler skor bulmakta zaman zaman zorluk yaşadı.

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Schürrle'nin menajerinden flaş transfer açıklaması

Gelecek sezon bu sıkıntıyı yaşamak istemeyen Fenerbahçe'de yönetim düğmeye bastı.

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