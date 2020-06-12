Schürrle'nin menajerinden flaş transfer açıklaması
Gelecek sezonun kadrosu için kolları sıvayan Fenerbahçe yönetiminde transfer operasyonu hız kazandı.
Sarı-lacivertliler transferde genç yıldız adaylarının yanı sıra takıma doğrudan katkı verecek isimler üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.
Bu sezon hücumsal anlamda sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de gol yükü Vedat Muriqi'nin üzerinde yoğunlaşmıştı.
Kanatlardan atak olgunlaştırmada sorun yaşayan sarı-lacivertliler skor bulmakta zaman zaman zorluk yaşadı.