Selin Ciğerci'nin futbolcu eşi Gökhan Çıra takım satın alıyor
Sosyal medyada fenomeni Selin Ciğerci'nin futbolcu eşi Gökhan Çıra'nın BAL liginden bir kulübü satın alacağı iddia edildi.
Tuzlaspor-Galatasaray maçında yaşananlar ve Selin Ciğerci ile evliliğiyle çok konuşulan bir isim olan Gökhan Çıra, geçtiğimiz günlerde futbolu bırakmayı düşündüğünü açıklamıştı.
Youtube'da yayınlanan Sorgu Odası isimli programda Ertem Şener'e çarpıcı açıklamalar yapan Çıra, "Bana maçlar sırasında Selin üzerinden saldıran hiç olmadı. Olsa futbolu bırakırım. Futbolu bırakmayı düşünüyorum zaten ama o konudan değil. İşlerim daha ağır basıyor. Devam da edebilirim bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Youtube'da yayınlanan Sorgu Odası isimli programda Ertem Şener'e çarpıcı açıklamalar yapan Çıra, "Bana maçlar sırasında Selin üzerinden saldıran hiç olmadı. Olsa futbolu bırakırım. Futbolu bırakmayı düşünüyorum zaten ama o konudan değil. İşlerim daha ağır basıyor. Devam da edebilirim bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.