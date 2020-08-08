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  3. 08 Ağustos 2020 14:46

Selin Ciğerci'nin futbolcu eşi Gökhan Çıra takım satın alıyor

Sosyal medyada fenomeni Selin Ciğerci'nin futbolcu eşi Gökhan Çıra'nın BAL liginden bir kulübü satın alacağı iddia edildi.

Selin Ciğerci'nin futbolcu eşi Gökhan Çıra takım satın alıyor

Tuzlaspor-Galatasaray maçında yaşananlar ve Selin Ciğerci ile evliliğiyle çok konuşulan bir isim olan Gökhan Çıra, geçtiğimiz günlerde futbolu bırakmayı düşündüğünü açıklamıştı.

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Selin Ciğerci'nin futbolcu eşi Gökhan Çıra takım satın alıyor

Tuzlaspor forması giyen Gökhan Çıra'yla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

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Selin Ciğerci'nin futbolcu eşi Gökhan Çıra takım satın alıyor

Youtube'da yayınlanan Sorgu Odası isimli programda Ertem Şener'e çarpıcı açıklamalar yapan Çıra, "Bana maçlar sırasında Selin üzerinden saldıran hiç olmadı. Olsa futbolu bırakırım. Futbolu bırakmayı düşünüyorum zaten ama o konudan değil. İşlerim daha ağır basıyor. Devam da edebilirim bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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Selin Ciğerci'nin futbolcu eşi Gökhan Çıra takım satın alıyor

Youtube'da yayınlanan Sorgu Odası isimli programda Ertem Şener'e çarpıcı açıklamalar yapan Çıra, "Bana maçlar sırasında Selin üzerinden saldıran hiç olmadı. Olsa futbolu bırakırım. Futbolu bırakmayı düşünüyorum zaten ama o konudan değil. İşlerim daha ağır basıyor. Devam da edebilirim bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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