Selin Ciğerci'nin futbolcu eşi Gökhan Çıra takım satın alıyor

Youtube'da yayınlanan Sorgu Odası isimli programda Ertem Şener'e çarpıcı açıklamalar yapan Çıra, "Bana maçlar sırasında Selin üzerinden saldıran hiç olmadı. Olsa futbolu bırakırım. Futbolu bırakmayı düşünüyorum zaten ama o konudan değil. İşlerim daha ağır basıyor. Devam da edebilirim bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

