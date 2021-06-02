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  4. Şenol Güneş açıkladı; 4 isim A Milli kadrodan çıkarıldı

Şenol Güneş açıkladı; 4 isim A Milli kadrodan çıkarıldı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gine maçından sonra yaptığı açıklamalarda, 4 futbolcunun takımdan ayrılacağını belirtmişti.

Millilerimiz, Avrupa Şampiyonası öncesi Antalya'daki hazırlık maçında Gine ile 0-0 berabere kalmıştı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan deneyimli teknik adam, maç performansı ve müsabaka sayısı az olan oyuncuları görmek açısından önemli bir hazırlık maçını geride bıraktıklarını belirterek, takımdan ayrılacak 4 futbolcu ile ilgili "Yarın akşam karar vereceğim. Bugün bir müsabaka oynadık. Son ana kadar bekleyeceğiz. Onun heyecanını ve zorluğunu yaşıyorum. Kolay bir karar değil" açıklamalarında bulunmuştu.

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Güneş dün yaptığı basın toplantısında, takımdan ayrılacak 4 futbolcuyu açıkladı.

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Gökhan Akkan

Efecan Karaca

Halil Akbunar 

Mahmut Tekdemir 

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