  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 09 Eylül 2018 13:49

Beşiktaş'ta sistem değişiyor !

Beşiktaş'ta yapılan yeni transferler, yeni sistemini de beraberinde getirecek gibi görünüyor..

Beşiktaş'ta sistem değişiyor !

Beşiktaş'ta yapılan yeni transferler, yeni sistemini de beraberinde getirecek gibi görünüyor.

1/ 7
Beşiktaş'ta sistem değişiyor !

Son iki sezon stoperlerin geriden uzun top çıkardığı ve kanatlardan yüklenip gol bulmaya çalışan Beşiktaş'ta sistem 2015-16'daki 'bol pasa' dayalı oyuna dönüyor. Son iki sezon Talisca, Pepe ve Quaresma yüzünden pas oyunundan uzaklaşmak zorunda kalan teknik direktör Şenol Güneş, yeni transfer Adem Ljajic'in gelişiyle eski oyun formatına dönmeye karar verdi.

2/ 7
Beşiktaş'ta sistem değişiyor !

Ljajic'in takımın beyni olarak orta saha ile hücum arasında köprü olarak düşünen tecrübeli çalıştırıcı, kaptan Oğuzhan'ı da sevdiği bölge olan 8 numaraya koyacak.

3/ 7
Beşiktaş'ta sistem değişiyor !

Tecrübeli teknik adam Medel'i de defans ile orta saha arasındaki bağlantı noktası olarak kullanacak.

4/ 7
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM