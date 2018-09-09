Beşiktaş'ta sistem değişiyor !
Beşiktaş'ta yapılan yeni transferler, yeni sistemini de beraberinde getirecek gibi görünüyor..
Son iki sezon stoperlerin geriden uzun top çıkardığı ve kanatlardan yüklenip gol bulmaya çalışan Beşiktaş'ta sistem 2015-16'daki 'bol pasa' dayalı oyuna dönüyor. Son iki sezon Talisca, Pepe ve Quaresma yüzünden pas oyunundan uzaklaşmak zorunda kalan teknik direktör Şenol Güneş, yeni transfer Adem Ljajic'in gelişiyle eski oyun formatına dönmeye karar verdi.
Ljajic'in takımın beyni olarak orta saha ile hücum arasında köprü olarak düşünen tecrübeli çalıştırıcı, kaptan Oğuzhan'ı da sevdiği bölge olan 8 numaraya koyacak.