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  3. 09 Ekim 2019 13:15

Şenol Güneş'ten sürpriz Arnavutluk 11'i

Son Dünya Kupası Şampiyonu Fransa'nın önünde Avrupa Şampiyonası H Grubu'nda lider durumda bulunan A Milli Takımımız, Arnavtluk ile yapacağı maç için son detaylara odaklanıyor. Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in sahaya çıka

Şenol Güneş'ten sürpriz Arnavutluk 11'i

Milli Takımımız'da teknik direktör Şenol Güneş, Arnavutluk ve Fransa karşılaşmaları öncesi takımını en iyi şekilde bu maçlara hazırlamayı hedefliyor.

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Şenol Güneş'ten sürpriz Arnavutluk 11'i

Şu an için futbolcularından tek önceliklerini cuma günkü Arnavutluk maçına vermelerini isteyen Güneş'in hemen hemen kafasındaki oyun planının ve sahaya süreceği isimlerin belli olduğu, ancak sadece sol bek pozisyonunda kafasında soru işaretleri olduğu öğrenildi.

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Şenol Güneş'ten sürpriz Arnavutluk 11'i

Hasan Ali Kaldırım'ın yokluğunda Moldova'yı 4-0 yendiğimiz mücadelede Le Havre'de forma giyen Umut Meraş'ı bu pozisyonda oynatan tecrübeli teknik adam, kulübünde 27 Eylül'de 1-0 kaybettikleri Chateauroux karşılaşmasında kırmızı kart gören Umut'u kadroya almasına rağmen, savunmanın bu kritik bölgesinde daha hazır bir oyuncuya şans vermek istiyor.

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Şenol Güneş'ten sürpriz Arnavutluk 11'i

Galatasaray'dan Ömer Bayram'ı da kadroya dahil eden deneyimli teknik adamın, Leicester City'de harika bir sezon geçiren sol ayaklı stoper Çağlar Söyüncü'yü sol beke çekmeyi düşündüğü öğrenildi.

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