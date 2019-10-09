Şenol Güneş'ten sürpriz Arnavutluk 11'i

Şu an için futbolcularından tek önceliklerini cuma günkü Arnavutluk maçına vermelerini isteyen Güneş'in hemen hemen kafasındaki oyun planının ve sahaya süreceği isimlerin belli olduğu, ancak sadece sol bek pozisyonunda kafasında soru işaretleri olduğu öğrenildi.