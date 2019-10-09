Şenol Güneş'ten sürpriz Arnavutluk 11'i
Son Dünya Kupası Şampiyonu Fransa'nın önünde Avrupa Şampiyonası H Grubu'nda lider durumda bulunan A Milli Takımımız, Arnavtluk ile yapacağı maç için son detaylara odaklanıyor. Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in sahaya çıka
Milli Takımımız'da teknik direktör Şenol Güneş, Arnavutluk ve Fransa karşılaşmaları öncesi takımını en iyi şekilde bu maçlara hazırlamayı hedefliyor.
Şu an için futbolcularından tek önceliklerini cuma günkü Arnavutluk maçına vermelerini isteyen Güneş'in hemen hemen kafasındaki oyun planının ve sahaya süreceği isimlerin belli olduğu, ancak sadece sol bek pozisyonunda kafasında soru işaretleri olduğu öğrenildi.
Hasan Ali Kaldırım'ın yokluğunda Moldova'yı 4-0 yendiğimiz mücadelede Le Havre'de forma giyen Umut Meraş'ı bu pozisyonda oynatan tecrübeli teknik adam, kulübünde 27 Eylül'de 1-0 kaybettikleri Chateauroux karşılaşmasında kırmızı kart gören Umut'u kadroya almasına rağmen, savunmanın bu kritik bölgesinde daha hazır bir oyuncuya şans vermek istiyor.