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  3. 11 Ekim 2019 10:50

Şenol Güneş'ten sürpriz karar! İşte Türkiye-Arnavutluk maçı ilk 11

Şenol Güneş yönetiminde yoluna emin adımlarla ilerleyen A Milli Takım, Kadıköy'de Arnavutluk milli takımını konuk edecek. Güneş kritik maç öncesi ilk 11'ine son şeklini verdi. .

Şenol Güneş'ten sürpriz karar! İşte Türkiye-Arnavutluk maçı ilk 11

Fotomaç'ın haberine göre; 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmak için elemelerde başarılı şekilde mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mız, bugün 21.45'te Kadıköy'de Arnavutluk'u ağırlıyor.

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Şenol Güneş'ten sürpriz karar! İşte Türkiye-Arnavutluk maçı ilk 11

Grupta topladığı 15 puanla lider konumda bulunan ay-yıldızlılarımız, rakibini devirerek Fransa maçına güçlü şekilde çıkmak istiyor.

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Şenol Güneş'ten sürpriz karar! İşte Türkiye-Arnavutluk maçı ilk 11

Grubun diğer maçında İzlanda-Fransa karşılaşmasında çıkacak olası beraberlik sonucu, bizim de galibiyetimizle gruptan çıkma adına büyük avantaj sağlayacak.

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Şenol Güneş'ten sürpriz karar! İşte Türkiye-Arnavutluk maçı ilk 11

TIKLIM TIKLIM OLACAK A Milli Takımı'mızın Arnavutluk maçını Rumen hakem Ovidiu Hategan yönetecek. Müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanacak.

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