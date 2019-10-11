Şenol Güneş'ten sürpriz karar! İşte Türkiye-Arnavutluk maçı ilk 11
Şenol Güneş yönetiminde yoluna emin adımlarla ilerleyen A Milli Takım, Kadıköy'de Arnavutluk milli takımını konuk edecek. Güneş kritik maç öncesi ilk 11'ine son şeklini verdi. .
Fotomaç'ın haberine göre; 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmak için elemelerde başarılı şekilde mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mız, bugün 21.45'te Kadıköy'de Arnavutluk'u ağırlıyor.
Grupta topladığı 15 puanla lider konumda bulunan ay-yıldızlılarımız, rakibini devirerek Fransa maçına güçlü şekilde çıkmak istiyor.
Grubun diğer maçında İzlanda-Fransa karşılaşmasında çıkacak olası beraberlik sonucu, bizim de galibiyetimizle gruptan çıkma adına büyük avantaj sağlayacak.