Şenol Güneş'ten sürpriz karar! İşte Türkiye İzlanda maçı ilk 11'i
UEFA EURO 2020 Elemeleri grup maçında İzlanda'yı konuk edecek A Milli Takım'da Şenol Güneş, ilk 11 için son kararını verdi. Olaylı geçen ilk maç sonrası İzlanda'ya karşı milli oyuncuları özel olarak hazırlayan Güneş'in hedefi, mutla
Fotomaç'ın haberine göre; A Milli Takımımız dün Riva'da gerçekleştirilen idmanla İzlanda maçının hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmanda Ay-Yıldızlılar taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.
Sakatlıkları devam eden Emre Belözoğlu ve İrfan Can Kahveci, antrenman sahasında takımdan ayrı olarak kendileri için hazırlanan bireysel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.
ŞENOL GÜNEŞ 6 PUAN İSTİYOR İzlanda maçı öncesi bugün bir basın toplantısı yapacak olan Şenol Güneş liderlikten başka bir şey düşünmüyor.