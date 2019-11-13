  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 13 Kasım 2019 12:56

Şenol Güneş'ten sürpriz karar! İşte Türkiye İzlanda maçı ilk 11'i

UEFA EURO 2020 Elemeleri grup maçında İzlanda'yı konuk edecek A Milli Takım'da Şenol Güneş, ilk 11 için son kararını verdi. Olaylı geçen ilk maç sonrası İzlanda'ya karşı milli oyuncuları özel olarak hazırlayan Güneş'in hedefi, mutla

Şenol Güneş'ten sürpriz karar! İşte Türkiye İzlanda maçı ilk 11'i

Fotomaç'ın haberine göre; A Milli Takımımız dün Riva'da gerçekleştirilen idmanla İzlanda maçının hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmanda Ay-Yıldızlılar taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.

1/ 19
Şenol Güneş'ten sürpriz karar! İşte Türkiye İzlanda maçı ilk 11'i

Sakatlıkları devam eden Emre Belözoğlu ve İrfan Can Kahveci, antrenman sahasında takımdan ayrı olarak kendileri için hazırlanan bireysel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

2/ 19
Şenol Güneş'ten sürpriz karar! İşte Türkiye İzlanda maçı ilk 11'i

ŞENOL GÜNEŞ 6 PUAN İSTİYOR İzlanda maçı öncesi bugün bir basın toplantısı yapacak olan Şenol Güneş liderlikten başka bir şey düşünmüyor.

3/ 19
Şenol Güneş'ten sürpriz karar! İşte Türkiye İzlanda maçı ilk 11'i

Tecrübeli teknik direktör antrenmanlarda oyuncularına sık sık lilerliğin öneminden bahsederek takımı İzlanda maçına hazırlıyor...

4/ 19
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM