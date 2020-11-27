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  3. 27 Kasım 2020 15:05

Sergen Yalçın derbi taktiğini belirledi

Süper Lig'in 10. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş'ta dev derbinin hazırlıkları sürüyor.

Sergen Yalçın derbi taktiğini belirledi

Teknik direktör Sergen Yalçın, yaptığı toplantılarla oyuncularını dev maça motive ederken, taktiksel açıdan sahadaki planını da belirledi.

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Sergen Yalçın derbi taktiğini belirledi

Deneyimli teknik adamın, Fenerbahçe'nin orta sahadaki etkisini kırmak için Josef de Souza'yı özel olarak görevlendireceği ortaya çıktı.

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Sergen Yalçın derbi taktiğini belirledi

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, Brezilyalı futbolcuyu, Jose Sosa'ya yakın oynatarak sarı-lacivertliler'in rahat bir şekilde oyun kurmasını engellemeyi planlıyor.

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Sergen Yalçın derbi taktiğini belirledi

Josef de Souza ayrıca maç boyunca genelde geride kalarak Atiba'nın daha fazla hücuma çıkmasını sağlayacak.

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