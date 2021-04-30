Sergen Yalçın ile Rachid Ghezzal ile ilgili dikkat çeken ayrıntı
Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş'ta skor katkısıyla sezonun en iyi performanslarından birini sergileyen Rachid Ghezzal transferinde ilginç bir detay ortaya çıktı. Cezayirli futbolcunun maç görüntülerini sadece 1 dakika izleyen Sergen Yalçın, “Ben bu oyuncuyu istiyorum. Bana onu mutlaka getirin“ dedi. Tecrübeli yıldız da ortaya koyduğu performansla hocasını...
Sezon başında Leicester City'den kiralanan Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ın şampiyonluk yürüyüşündeki başrol oyunculardan birisi oldu.
1 / 6
Cezayirli yıldızın, transfer hikâyesinde ise teknik direktör Sergen Yalçın'ın önemli bir etkisi var.
2 / 6
Sabah'ın haberine göre; Sergen Yalçın, lig başlamadan önce önerilen Ghezzal'ın maç görüntülerini sadece 1 dakika izledikten sonra, "Ben bu oyuncuyu istiyorum, bana onu alın." dedi.
3 / 6
Ayrıca tecrübeli futbolcunun Beşiktaş'a gelişinde görüşmelere bizzat katılarak aktif rol oynadı. 28 yaşındaki sağ kanat da ortaya koyduğu futbolla hocasını yanıltmadı.
4 / 6