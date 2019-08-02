  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 02 Ağustos 2019 12:15

Sergen Yalçın'dan Aykut Kocaman'a şok sözler!

Futbol dünyasına damga vuran hocalar ve futbolcular, sözleriyle de unutulmazlar arasına girdi. Oynattıkları ve oynadıkları futbol ile futbol severleri hayran bırakan birçok isim aynı zamanda açıklamalarıyla da dikkat çekti. İşte futbol ad

Sergen Yalçın'dan Aykut Kocaman'a şok sözler!

İşte futbol tarihine kazınan o sözler...

1/ 69
Sergen Yalçın'dan Aykut Kocaman'a şok sözler!

ZİNEDİNE ZİDANE ''Oğlumla evimin bahçesinde futbol oynarken ikimiz de en sevdiğimiz futbolcular olurduk. Oğlum ben olurdu, ben ise Luiz Ronaldo.''

2/ 69
Sergen Yalçın'dan Aykut Kocaman'a şok sözler!

CEVAD PREKAZİ Prekazi:"Arena'ya gitmek istemiyorum. Sami Yen'i seviyorum." Ceyhun Y: "Sami Yen mi kaldı abi ?" Prekazi: "Babam da öldü ama hala seviyorum"

3/ 69
Sergen Yalçın'dan Aykut Kocaman'a şok sözler!

MARIO BALOTELLI ''İtalya milli takımında oynamaktan daha da güzel bir şey varsa o da Pirlo gibi bir sihirbazla aynı takımda oynamaktır... "

4/ 69
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM