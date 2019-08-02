Sergen Yalçın'dan Aykut Kocaman'a şok sözler!
Futbol dünyasına damga vuran hocalar ve futbolcular, sözleriyle de unutulmazlar arasına girdi. Oynattıkları ve oynadıkları futbol ile futbol severleri hayran bırakan birçok isim aynı zamanda açıklamalarıyla da dikkat çekti. İşte futbol ad
ZİNEDİNE ZİDANE ''Oğlumla evimin bahçesinde futbol oynarken ikimiz de en sevdiğimiz futbolcular olurduk. Oğlum ben olurdu, ben ise Luiz Ronaldo.''
CEVAD PREKAZİ Prekazi:"Arena'ya gitmek istemiyorum. Sami Yen'i seviyorum." Ceyhun Y: "Sami Yen mi kaldı abi ?" Prekazi: "Babam da öldü ama hala seviyorum"