  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 01 Haziran 2020 09:20

Sergen Yalçın'dan flaş görüşme!

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta Arda Turan'la ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Sergen Yalçın'dan flaş görüşme!

Medipol Başakşehir'le olan sözleşmesini sona erdiren ve henüz bir takımla anlaşmayan deneyimli ismin adı Galatasaray'la anılmıştı.

1/ 9
Sergen Yalçın'dan flaş görüşme!

Teknik direktör Fatih Terim'le arasındaki buzları eriten Arda Turan'ın sarı-kırmızılı takıma döneceği konuşulmuştu.

2/ 9
Sergen Yalçın'dan flaş görüşme!

Ancak bu transfer yönetimden döndü. Fatih Terim'in dönüşüne onay verdiği 33 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı kurmaylar tarafından veto edilmişti.

3/ 9
Sergen Yalçın'dan flaş görüşme!

Arda Turan'ın önümüzdeki sezon hangi takımda forma giyeceği büyük bir merak konusu olmuşken yaşanan Beşiktaş gelişmesi gündeme oturdu.

4/ 9
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM