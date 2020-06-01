Sergen Yalçın'dan flaş görüşme!
Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta Arda Turan'la ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
Medipol Başakşehir'le olan sözleşmesini sona erdiren ve henüz bir takımla anlaşmayan deneyimli ismin adı Galatasaray'la anılmıştı.
Teknik direktör Fatih Terim'le arasındaki buzları eriten Arda Turan'ın sarı-kırmızılı takıma döneceği konuşulmuştu.
Ancak bu transfer yönetimden döndü. Fatih Terim'in dönüşüne onay verdiği 33 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı kurmaylar tarafından veto edilmişti.