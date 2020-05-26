Sergen Yalçın'dan gelecek sezon için flaş karar!
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın takıma dokunuşlarını yapmaya başladı. Geçtiğimiz sezonun ortasında takımın başına geçen 47 yaşındaki teknik adam elindeki mevcut oyunculardan maksimum verim almayı başarmıştı.
Geçtiğimiz sezonun ortasında takımın başına geçen 47 yaşındaki teknik adam elindeki mevcut oyunculardan maksimum verim almayı başarmıştı.
Yeni sezon öncesi yönetimle koordineli bir şekilde kadro mühendisliği çalışmalarına devam eden Sergen Yalçın gidecek ve gelecek isimler üzerinde kararlar vermeye başladı.