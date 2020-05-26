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  3. 26 Mayıs 2020 21:56

Sergen Yalçın'dan gelecek sezon için flaş karar!

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın takıma dokunuşlarını yapmaya başladı. Geçtiğimiz sezonun ortasında takımın başına geçen 47 yaşındaki teknik adam elindeki mevcut oyunculardan maksimum verim almayı başarmıştı.

Sergen Yalçın'dan gelecek sezon için flaş karar!

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın takıma dokunuşlarını yapmaya başladı.

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Sergen Yalçın'dan gelecek sezon için flaş karar!

Geçtiğimiz sezonun ortasında takımın başına geçen 47 yaşındaki teknik adam elindeki mevcut oyunculardan maksimum verim almayı başarmıştı.

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Sergen Yalçın'dan gelecek sezon için flaş karar!

Yeni sezon öncesi yönetimle koordineli bir şekilde kadro mühendisliği çalışmalarına devam eden Sergen Yalçın gidecek ve gelecek isimler üzerinde kararlar vermeye başladı.

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Sergen Yalçın'dan gelecek sezon için flaş karar!

Buna göre ilk hamlesini yapan Beşiktaş yönetimi bu sezon Süper Lig'de gösterdiği performansla parmak ısırtan isim için harekete geçti.

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