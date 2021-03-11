Sergen Yalçın'ın Başakşehir planı hazır

Aykut Kocaman yönetiminde kapalı bir oyun sergileyen Turuncu- Lacivertliler karşısında ilk andan itibaren oyun üstünlüğünü ele geçirmeyi planlayan Yalçın, galibiyetin şifresini erken gol olarak belirledi. Oyunun ilk bölümünde bulacakları bir golle kontrolü hemen eline geçirmeyi hedefleyen başarılı hoca, bu konuda özellikle etkili hücum hattına güveniyor.