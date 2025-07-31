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Shakhtar Donetsk UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'yı darmadağın etti

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Polonya’da Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk’e 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Avrupa Ligi'nden Konferans Ligi'ne düşen siyah-beyazlılar, 3. eleme turunda İrlanda ekibi St. Patrick's ile oynayacak.

Kaynak: DHA / İHA
Shakhtar Donetsk UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'yı darmadağın etti - Resim: 1

UEFA Avrupa Ligi 2’nci Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Shakhtar Donetsk’in konuğu oldu.

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Shakhtar Donetsk UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'yı darmadağın etti - Resim: 2

Polonya’nın Krakow şehrindeki Reymana Stadyumu’nda TSİ 21.00’de oynanan karşılaşmada Beşiktaş sahasında 4-2 kaybettiği maçın rövanşında deplasmanda Shakhtar Donetsk’e 2-0 mağlup oldu.

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Shakhtar Donetsk UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'yı darmadağın etti - Resim: 3

İki takım da oyuna kontrollü başlarken, Shakhtar Donetsk kısa paslarla etkili olmaya çalıştı. 

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Shakhtar Donetsk UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'yı darmadağın etti - Resim: 4

Demir Ege’nin kaptırdığı top sonrasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Kevin, yaptığı sert vuruşla 12’nci dakikada takımını öne geçirdi. 

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