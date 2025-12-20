  1. Anasayfa
  Silahlı saldırıya uğrayan futbolcu 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti!

Silahlı saldırıya uğrayan futbolcu Uğurcan Bekçi 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde geçtiğimiz günlerde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişiden biri olan Sultanbeyli Belediyesporlu futbolcu Uğurcan Bekçi 3 gündür süren yaşam savaşını kaybetti...

Kaynak: DHA / İHA
Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan futbolcu Uğurcan Bekçi, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan futbolcu Uğurcan Bekçi, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Silahlı saldırıya uğrayan futbolcu Uğurcan Bekçi 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Resim: 2
Olay, 17 Aralık'ta gece saatlerinde Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Olay, 17 Aralık'ta gece saatlerinde Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde meydana geldi. 

İki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

İki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

