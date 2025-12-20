Silahlı saldırıya uğrayan futbolcu Uğurcan Bekçi 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde geçtiğimiz günlerde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişiden biri olan Sultanbeyli Belediyesporlu futbolcu Uğurcan Bekçi 3 gündür süren yaşam savaşını kaybetti...
Kaynak: DHA / İHA
Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan futbolcu Uğurcan Bekçi, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Olay, 17 Aralık'ta gece saatlerinde Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde meydana geldi.
İki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
