Simon Kjaer'in menajerinden flaş açıklama
Kötü sezonun ardından şampiyonluk yarışında olmak isteyen Fenerbahçe, savunmayı toparlaması için eski yıldızı Simon Kjaer'i radarına aldı. Fenerbahçe'ye dönmeye hazırlanan Kjaer'in menajeri Beck, yıldız futbolcunun son durumu ile ilgi
Kötü sezonun ardından şampiyonluk yarışında olmak isteyen Fenerbahçe, savunmayı toparlaması için eski yıldızı Simon Kjaer'i radarına aldı. Fenerbahçe'ye dönmeye hazırlanan Kjaer'in menajeri Beck, yıldız futbolcunun son durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
12.5 milyon euro karşılığında Sevilla'ya satılan Danimarkalı oyuncunun tatilini Türkiye'de geçirmesi de transfer söylentilerinin büyümesine yol açtı.
İspanyol basını Fenerbahçe'nin Eljif Elmas'ı isteyen Sevilla'dan, bu oyuncuya karşılık 15 milyon Euro artı Kjaer'i istediğini yazdı.