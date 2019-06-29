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  3. 29 Haziran 2019 11:45

Simon Kjaer'in menajerinden flaş açıklama

Kötü sezonun ardından şampiyonluk yarışında olmak isteyen Fenerbahçe, savunmayı toparlaması için eski yıldızı Simon Kjaer'i radarına aldı. Fenerbahçe'ye dönmeye hazırlanan Kjaer'in menajeri Beck, yıldız futbolcunun son durumu ile ilgi

Simon Kjaer'in menajerinden flaş açıklama

Kötü sezonun ardından şampiyonluk yarışında olmak isteyen Fenerbahçe, savunmayı toparlaması için eski yıldızı Simon Kjaer'i radarına aldı. Fenerbahçe'ye dönmeye hazırlanan Kjaer'in menajeri Beck, yıldız futbolcunun son durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Simon Kjaer'in menajerinden flaş açıklama

12.5 milyon euro karşılığında Sevilla'ya satılan Danimarkalı oyuncunun tatilini Türkiye'de geçirmesi de transfer söylentilerinin büyümesine yol açtı.

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Simon Kjaer'in menajerinden flaş açıklama

İspanyol basını Fenerbahçe'nin Eljif Elmas'ı isteyen Sevilla'dan, bu oyuncuya karşılık 15 milyon Euro artı Kjaer'i istediğini yazdı.

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Simon Kjaer'in menajerinden flaş açıklama

Ancak bu konuda hala gelişmeler netleşmiş değil.

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