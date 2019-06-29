Simon Kjaer'in menajerinden flaş açıklama

Kötü sezonun ardından şampiyonluk yarışında olmak isteyen Fenerbahçe, savunmayı toparlaması için eski yıldızı Simon Kjaer'i radarına aldı. Fenerbahçe'ye dönmeye hazırlanan Kjaer'in menajeri Beck, yıldız futbolcunun son durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.