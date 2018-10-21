  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 21 Ekim 2018 10:30

Ali Koç'un düşünceli hali dikkat çekti

Fenerbahçe'nin Sivasspor'la 0-0 berabere kaldığı maç sonrası Ali Koç'un düşünceli duruşu dikkatlerden kaçmadı.

Ali Koç'un düşünceli hali dikkat çekti

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe'de, içinde bulunulan kötü durum nedeniyle yüzler gülmüyor.

1/ 8
Ali Koç'un düşünceli hali dikkat çekti

Ligde oynadığı son 4 maçta galibiyet yüzü göremeyen Fenerbahçe, geride kalan 9 haftada topladığı 10 puanla 15. sırada bulunuyor.

2/ 8
Ali Koç'un düşünceli hali dikkat çekti

Sarı lacivertli ekip maç fazlasıyla, küme düşme hattında bulunan Çaykur Rizespor'un 2, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ise 4 puan önünde bulunuyor.

3/ 8
Ali Koç'un düşünceli hali dikkat çekti

Fenerbahçe cephesinde, alınan kötü skorun ardından başkan Ali Koç'un yaşadığı moral bozukluğu objektiflere yansıdı.

4/ 8
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM