Ali Koç'un düşünceli hali dikkat çekti
Fenerbahçe'nin Sivasspor'la 0-0 berabere kaldığı maç sonrası Ali Koç'un düşünceli duruşu dikkatlerden kaçmadı.
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe'de, içinde bulunulan kötü durum nedeniyle yüzler gülmüyor.
Ligde oynadığı son 4 maçta galibiyet yüzü göremeyen Fenerbahçe, geride kalan 9 haftada topladığı 10 puanla 15. sırada bulunuyor.
Sarı lacivertli ekip maç fazlasıyla, küme düşme hattında bulunan Çaykur Rizespor'un 2, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ise 4 puan önünde bulunuyor.