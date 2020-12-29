Sivasspor maçında top taca çıktı mı, çıkmadı mı ?
Beşiktaş ile Sivasspor'un karşılaştığı maçta Sivassporlu futbolcular Güven Yalçın'ın attığı gol öncesi yaşanan pozisyonda topun çizgiyi geçtiğine dair itirazda bulundu.
Süper Lig'de Beşiktaş ile Sivasspor arasında oynanan karşılaşmaya taç pozisyonu damga vurdu. Atağın devamında Güven Yalçın'ın golü kaydetmesiyle tartışmalar alevlendi. Peki pozisyonda top dışarı çıktı mı? Eski hakemler bu kararı değerlendirdi.
Eski hakemlerden Deniz Çoban, yayıncı kuruluşta "Sabaha kadar tartışsak kimse kimseyi ikna edemez. Dünyanın gelişmiş futbol ülkelerinde bile taç çizgisinde kamera yoktur. Hakemin yapabileceği hiçbir şey yok."
"Yardımcı hakem neden bu kadar geride? Çünkü oyuncular önünde bu kadar kümelenmiş olurlarsa hakemler geriye çekilirler. Durduğu pozisyon doğru. Durduğu yerden baktığı zaman da topun çıktığını göremez. Diğer kanatta olsaydı, 4. hakemle iletişim halinde olurdu ama burada o şansı da yok. Dolayısıyla iş VAR'a kalıyor."
"Video hakemin sorumluluğu yüzde 100'lük bir yanlışı tespit etmektir. Hakemin hatasına delil olabilecek bir görüntüleri yok. Çizgiyle topun temas ettiği noktayı göremiyoruz. Kürenin iz düşümü çizgiye temas ediyor olabilir. Ama bunu bilemeyiz. Belki de top dışarıdadır ancak VAR buna bu açıyla karar veremez. Çim burada bizim için bir referans noktası olamaz.