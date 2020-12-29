Sivasspor maçında top taca çıktı mı, çıkmadı mı ?

"Video hakemin sorumluluğu yüzde 100'lük bir yanlışı tespit etmektir. Hakemin hatasına delil olabilecek bir görüntüleri yok. Çizgiyle topun temas ettiği noktayı göremiyoruz. Kürenin iz düşümü çizgiye temas ediyor olabilir. Ama bunu bilemeyiz. Belki de top dışarıdadır ancak VAR buna bu açıyla karar veremez. Çim burada bizim için bir referans noktası olamaz.